Еврокомиссия решила отправить Киеву боеприпасы на общую сумму в 1,1 миллиард евро. Об этом сообщил целый ряд СМИ.

Против подобного решения выступил французский политик и глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он заявил, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен никто не давал согласия на такой шаг. Она действует исключительно по собственной инициативе.

«Нет разграблению нашей армии и поддержке войны!», - написал он в одной из социальных сетей.

Филиппо регулярно и последовательно критикует Европу за вмешательство в украинский конфликт. Он призывает власти заниматься внутренними делами, помогая собственным гражданам.