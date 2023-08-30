Отстраненного от власти президента Габона поместили под домашний арест

Президент Габона Али бен Бонго Ондимба заключен под домашний арест, сообщает агентство AFP со ссылкой на военных, захвативших власть в стране.

Также сообщается, что задержан сын президента.

Переворот в Габоне произошел сразу после того, как избирательный центр страны сообщил о переизбрании Ондимбы на третий срок. По данным избиркома, действующий глава государства победил с результатом 64,2% голосов.

Оппозиция заявила о том, что на выборах были допущены множественные нарушения.

Али бен Бонго Ондимба возглавляет Габон с 2009 года. До этого на протяжении 42 лет у власти находился его отец Омар Бонго Ондимба.

Захватившие власть военные заявили об отстранении Ондимбы, а также роспуске законодательных органов, Конституционного суда и избиркома.