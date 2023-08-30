Отстраненного от власти президента Габона поместили под домашний арест
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Президент Габона Али бен Бонго Ондимба заключен под домашний арест, сообщает агентство AFP со ссылкой на военных, захвативших власть в стране.
Также сообщается, что задержан сын президента.
Переворот в Габоне произошел сразу после того, как избирательный центр страны сообщил о переизбрании Ондимбы на третий срок. По данным избиркома, действующий глава государства победил с результатом 64,2% голосов.
Оппозиция заявила о том, что на выборах были допущены множественные нарушения.
Али бен Бонго Ондимба возглавляет Габон с 2009 года. До этого на протяжении 42 лет у власти находился его отец Омар Бонго Ондимба.
Захватившие власть военные заявили об отстранении Ондимбы, а также роспуске законодательных органов, Конституционного суда и избиркома.