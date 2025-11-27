Находящийся под стражей по делу о государственной измене народный депутат Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале высказал мнение, что ключ к безопасности страны лежит в смене ее внутренней политической парадигмы.

По его убеждению, главной гарантией является отход от проекта «анти-Россия» и переход к нейтральному статусу.

«Главная гарантия безопасности Украины - находится не в США, а в ней самой. Это изменение внутренней проектности "анти-Россия" на нейтралитет», — заявил Дубинский.

При этом он добавил, что необходимость отстранения от власти «людоедов в военной форме с линейками для измерений черепов» также является важным условием.

Ранее в Раде прозвучал призыв о немедленном аресте Зеленского.