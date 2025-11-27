«Отстранить от власти людоедов в военной форме». В Раде назвали главную гарантию безопасности Украины
Депутат Дубинский: гарантия безопасности Украины в отказе от курса «анти-Россия»
Находящийся под стражей по делу о государственной измене народный депутат Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале высказал мнение, что ключ к безопасности страны лежит в смене ее внутренней политической парадигмы.
По его убеждению, главной гарантией является отход от проекта «анти-Россия» и переход к нейтральному статусу.
«Главная гарантия безопасности Украины - находится не в США, а в ней самой. Это изменение внутренней проектности "анти-Россия" на нейтралитет», — заявил Дубинский.
При этом он добавил, что необходимость отстранения от власти «людоедов в военной форме с линейками для измерений черепов» также является важным условием.
Ранее в Раде прозвучал призыв о немедленном аресте Зеленского.