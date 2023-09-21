«Ответ однозначный»: выяснилось, грозит ли Путину арест в Китае

Глава РФ посетит международный форум «Один пояс — один путь», направленный на укрепление межнациональных проектов по торговле и инвестициям. Эта новость не на шутку встревожила россиян, вспомнивших о том, что еще в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина.

Впрочем, председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова поспешила утешить переживающих. Согласно букве международного права, чтобы арестовать человека в какой-то определенной стране, на нее должна распространяться юрисдикция МУС, напомнила она.

«Для этого нужно, чтобы страна подписала и ратифицировала Римский статут. Стран, подписавших, но не ратифицировавших его, на самом деле очень много. Среди них, к слову, Россия, США и Израиль. Могут ли арестовать Путина в Китае? Ответ однозначный — нет», — отметила Власова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнула, что у России и Китая достаточно крепкие дружеские и деловые отношения, но это не главная причина, по которой визит российского президента будет совершенно безопасным

«Китай находится в списке стран, которые даже не подписали Римский статут, не говоря уже о его ратификации. И в реальности этот перечень достаточно обширен», — рассказала адвокат.

Сингапур, Катар, КНДР, Белоруссия, Ватикан, Азербайджан, Лаос, Индия, Казахстан, Индонезия, Ирак, Саудовская Аравия, Вьетнам, Турция — эти и многие другие государства российскому лидеру можно посещать без опаски.

Напомним, МУС обвиняет президента России в якобы совершении военного преступления — незаконной депортации детей с новых территорий РФ, которая на самом деле была ничем иным, как эвакуацией несовершеннолетних из зоны боевых действий.

Ранее мы сообщали о том, что Путин принял приглашения Си Цзиньпина посетить Китай в октябре.