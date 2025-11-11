«Ответная мера»: МИД РФ объявил персонами нон грата три десятка японских граждан

Россия ввела бессрочный запрет на въезд для тридцати граждан Японии, включая официального представителя МИД Тосихиро Китамуру. В российском дипведомстве это решение назвали симметричным ответом на продолжающиеся антироссийские санкции со стороны Токио об этом сообщает ТАСС.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия Японии, связанные со специальной военной операцией, продолжаются. Новые ограничения стали симметричным ответом на недружественную линию японского правительства.

