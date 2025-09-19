Ответный удар Израиля: что скрывается за угрозами в адрес французских святынь?

Израильское руководство разрабатывает комплекс мер в ответ на вероятное признание палестинской государственности французским правительством. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на информированные источники.

По данным издания, в арсенале Израиля имеется несколько сценариев ответных действий. Среди них рассматривается возможность интенсификации процесса аннексии территории Западного берега реки Иордан, а также закрытие французского посольства, расположенного в Иерусалиме.

Кроме того, как сообщают источники, израильская сторона изучает варианты действий в отношении французской собственности и территорий, включая, например, Святилище Элеоны.

Анонимный европейский дипломат подчеркнул, что Израиль готов пойти на крайние меры в рамках ответной реакции. По его мнению, в любом случае отношения между двумя странами ждет значительное ухудшение.

В июле президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции официально признать государство Палестина в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Он также отметил, что первоочередной задачей на сегодняшний день является прекращение военных действий в секторе Газа и оказание гуманитарной помощи населению.

Ранее сообщалось, что США наложили вето на резолюцию о перемирии в Газе в Совбезе ООН.