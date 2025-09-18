США в шестой раз заблокировали резолюцию о перемирии в Газе

США в шестой раз за два года наложили вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. Вашингтон вновь оказался в полной изоляции, проголосовав против воли всех остальных членов совета. Об этом пишет ТАСС.

США воспользовались правом вето на заседании Совета Безопасности ООН. Резолюцию подготовили десять непостоянных членов совета, включая Алжир, Словению и Республику Корея.

Документ содержал требование о немедленном и безоговорочном освобождении всех заложников. Он также призывал Израиль снять ограничения на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа и обеспечить ее распределение.

За резолюцию проголосовали все остальные члены СБ ООН, включая постоянных членов — Великобританию, Францию, Китай и Россию. Право вето постоянного члена позволило США заблокировать принятие документа в одностороннем порядке.

