Овечкина встретили овациями на ледовой арене в Вашингтоне

В эти минуты проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» играет с «Питтсбург Пингвинз». Встреча проходит на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне 14 октября. Момент с аплодисментами в адрес российского нападающего попал на видео.

Овечкину 38 лет. Он играет в «Вашингтоне» с 2005 года. До этого его командой было «Динамо» из КХЛ. Нападающий за свою карьеру в НХЛ забил 822 гола. В рейтинге лучших снайперов в истории лиги россиянин идет вторым. Ему осталось забить 73 гола для того, чтобы побить рекорд канадца Уйэна Гретцки.

На данный момент счет матча между «Вашингтоном» и «Пингвинз» остается ничейным (0:0). Овечкин вышел в составе вместе с другим российских форвардом Евгением Кузнецовым, который начал играть в команде в 2016 году.

Регулярный чемпионат НХЛ начался 11 октября. Он продлится до 19 апреля 2024 года.