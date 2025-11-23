«Паяльник против электроники». Арестованный Болсонару предпринял попытку снять браслет: зачем он пошел на такой риск?
Арестованный Болсонару пытался паяльником снять электронный браслет отслеживания
По данным следствия, Жаир Болсонару, находясь под домашним арестом, попытался нарушить правила содержания. Как сообщает портал G1, бывший глава государства повредил электронный браслет на своей ноге при помощи паяльника.
В беседе с правоохранителями экс-президент подтвердил, что пытался вскрыть застежку устройства, однако не смог предоставить внятных объяснений своим действиям.
Система мониторинга зафиксировала вмешательство, после чего устройство автоматически передало тревожный сигнал.
В настоящее время поврежденный браслет изъят для проведения экспертизы, а сам Болсонару продолжает оставаться под стражей.
Ранее сообщалось о том, что суд приговорил Болсонару к 27 годам тюрьмы по делу о госперевороте.