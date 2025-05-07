Пакистан готов разрешить конфликт при отступлении Нью-Дели

В интервью Bloomberg министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил , что его страна не демонстрирует агрессии в сторону Индии и готова снизить градус напряженности, если Нью-Дели пойдет на попятную.

В ходе утреннего брифинга министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар подчеркнул, что ответные меры страны на индийскую атаку были «соразмерными и исчерпывающими».

Он уточнил, что целью пакистанских военных были исключительно военные объекты и индийские самолеты, непосредственно участвовавшие в операции против Пакистана.

Пакистанская армия обвинила Индию в нападении на гидроэлектростанцию в Кашмире, утверждая, что станция получила повреждения.

Индийская сторона объясняет свою военную операцию против Пакистана стремлением предотвратить террористические атаки. По словам заместителя главы МИД Индии Мисри, Нью-Дели располагал разведывательной информацией о готовящихся нападениях боевиков.

Замминистра утверждает, что Индия была вынуждена принять меры «как для сдерживания, так и для предотвращения» этих готовящихся атак. В ходе операции «Синдур» Индия сосредоточилась на нейтрализации террористической инфраструктуры и боевиков, которых могли перебросить в страну, заявил Мисри.

МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии, чтобы выразить решительный протест в связи с нанесенными ударами. В заявлении также утверждается, что действия Индии представляют собой «серьезную опасность для регионального мира и стабильности».

Ранее Пакистан отчитался о пяти сбитых индийских самолетах во время отражения удара.