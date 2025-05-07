Пакистан готов разрешить конфликт при отступлении Нью-Дели
Пакистан выразил готовность завершить конфликт при прекращении ударов Индии
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В интервью Bloomberg министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что его страна не демонстрирует агрессии в сторону Индии и готова снизить градус напряженности, если Нью-Дели пойдет на попятную.
В ходе утреннего брифинга министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар подчеркнул, что ответные меры страны на индийскую атаку были «соразмерными и исчерпывающими».
Он уточнил, что целью пакистанских военных были исключительно военные объекты и индийские самолеты, непосредственно участвовавшие в операции против Пакистана.
Пакистанская армия обвинила Индию в нападении на гидроэлектростанцию в Кашмире, утверждая, что станция получила повреждения.
Индийская сторона объясняет свою военную операцию против Пакистана стремлением предотвратить террористические атаки. По словам заместителя главы МИД Индии Мисри, Нью-Дели располагал разведывательной информацией о готовящихся нападениях боевиков.
Замминистра утверждает, что Индия была вынуждена принять меры «как для сдерживания, так и для предотвращения» этих готовящихся атак. В ходе операции «Синдур» Индия сосредоточилась на нейтрализации террористической инфраструктуры и боевиков, которых могли перебросить в страну, заявил Мисри.
МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии, чтобы выразить решительный протест в связи с нанесенными ударами. В заявлении также утверждается, что действия Индии представляют собой «серьезную опасность для регионального мира и стабильности».
Ранее Пакистан отчитался о пяти сбитых индийских самолетах во время отражения удара.