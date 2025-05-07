Пакистан отчитался о пяти сбитых индийских самолетах во время отражения удара

Пакистанские военно-воздушные силы сумели сбить пять индийских истребителей во время отражения удара по своей территории. Об этом сообщил телеканал Geo TV. Он сослался на информацию, полученную от Хаваджа Асифа, главы Минобороны Пакистана.

По утверждению пакистанских военных, их национальные ВВС сумели уничтожить в небе пять истребителей Индии в то время, как они совершали атаку на территорию Пакистана. Также был перехвачен беспилотник. Помимо этого удалось уничтожить штаб одной из индийских бригад.

По утверждению главы Межведомственной службы по связям с общественностью Чаудхри, все пакистанские самолеты, которые принимали участие в стычках с силами Индии, находятся в безопасности.

Ранее политолог Маркелов оценил вероятность возникновения ядерного конфликта между Пакистаном и Индией. По его мнению, эти страны не станут использовать ядерные вооружения в своем противостоянии. Эксперт также считает, что на сегодняшний момент подобные противостояния являются неразрешимыми, так как каждый из их участников не настроен на прекращение противостояния из-за внутриполитической ситуации.