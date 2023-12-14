Палата представителей США проголосовала за расследование для импичмента Байдена

Контролируемая представителями от Республиканской партии палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, дающую добро на дальнейшее расследование с целью как можно скорее объявить главе Белого дома Джо Байдену импичмент.

Как свидетельствуют результаты голосования американских законодателей которые приводит РИА Новости, за проголосовали 221 сенатор, против высказались 212 представителей палаты.

Ранее сообщалось, что указанную инициативу большинством голосов поддержал профильный комитет палаты представителей США. Документ рекомендует продолжить дальнейшее расследование против Байдена и его семейства для определения четких оснований для отстранения его от должности президента страны.

Ранее Белый дом заявил, что Байден не помилует своего сына Хантера, если его признают виновным в неуплате налогов.