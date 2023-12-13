Белый дом: Байден не помилует своего сына Хантера, если его признают виновным

В случае, если сын президента США Джо Байдена Хантер Байден будет признан виновным по совершению ряда налоговых преступлений, его высокопоставленный отец не станет применять к своему провинившемуся отпрыску право о помиловании, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее следствие в США предъявило Хантеру Байдену обвинения сразу по девяти пунктам. Сына нынешнего главы американского государства подозревают в неуплате налогов с 2016 по 2020 год на сумму в 1,4 млн долларов.

«Я предельно ясно дала понять: президент не собирается помиловать своего сына», - цитирует Жан-Пьер РИА Новости.

Стоит отметить, если Хантера Байдена признают виновным по делу о неуплате налогов, то ему может грозить до 17 лет тюрьмы. Адвокаты уверены, что обвинения в отношении их подзащитного политически мотивированные.