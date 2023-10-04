Палата представителей США ушла на недельный перерыв
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Американская палата представителей ушла на 7-дневный перерыв после принятого решения об отставке спикера Кевина Маккарти. Выборы кандидата на его замену запланированы на следующую среду, 11 октября. Об этом сообщила американская газета Washington Post.
Журналисты сообщили, что палата представителей уходит на недельный перерыв и вернется к работе во вторник. В среду состоятся выборы на роль преемника Маккарти.
На данный момент, роль временного спикера занял представитель Северной Каролины Патрик Макгенри. Маккарти был отправлен в отставку в результате голосования и заявил, что в будущем не будет претендовать на пост снова.
В издании отметили, что явных фаворитов на эту роль пока нет. Маккарти был утвержден на пост с 15 раза, на что ушло несколько дней.