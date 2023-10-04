Палата представителей США ушла на недельный перерыв

Американская палата представителей ушла на 7-дневный перерыв после принятого решения об отставке спикера Кевина Маккарти. Выборы кандидата на его замену запланированы на следующую среду, 11 октября. Об этом сообщила американская газета Washington Post .

Журналисты сообщили, что палата представителей уходит на недельный перерыв и вернется к работе во вторник. В среду состоятся выборы на роль преемника Маккарти.

На данный момент, роль временного спикера занял представитель Северной Каролины Патрик Макгенри. Маккарти был отправлен в отставку в результате голосования и заявил, что в будущем не будет претендовать на пост снова.

В издании отметили, что явных фаворитов на эту роль пока нет. Маккарти был утвержден на пост с 15 раза, на что ушло несколько дней.