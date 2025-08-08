Палестина раздора: Израиль готов прекратить обмен разведданными с Британией

В случае, если Великобритания признает Палестину как независимое государство, Израиль может прекратить обмен разведывательной информацией с Лондоном, сообщает издание The Times, ссылаясь на свои источники.

Напомним, в ближайшее время Великобритания планирует признать Палестину как суверенное государство, несмотря на то, что это может привести к нарушению некоторых положений международного права.

Согласно информации, опубликованной в The Times, прекращение сотрудничества в области обороны между Израилем и Великобританией может негативно сказаться на национальной безопасности Соединенного Королевства.

В настоящее время известно, что Израиль предоставляет британским спецслужбам сведения о потенциальных террористических атаках в стране. Также Лондон получает информацию о деятельности Ирана в сфере внешней разведки.

Как сообщает газета The Times, в правительстве Израиля нет единства по этому вопросу. Власти опасаются, что Великобритания может прекратить сотрудничество с израильскими оборонными компаниями, что негативно отразится на экономике еврейского государства.