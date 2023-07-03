Палестина решила прекратить все контакты с Израилем из-за операции в Дженине

Руководство Палестины приняло решение прекратить все контакты с Израилем из-за операции в городе Дженина. Об этом в понедельник, 3 июля сообщило агентство ВАФА.

«Палестинское руководство приняло сегодня решение прекратить все контакты с израильской стороной», – говорится в сообщении издания.

Кроме того, правительство Палестины созовет экстренное совещание с руководителями палестинских фракций для того, чтобы согласовать позицию по противостоянию действиям Израиля.

3 июля Армия обороны Израиля начала военную операцию в Дженине. Несколько сотен бойцов израильского спецназа вошли на территорию города, где арестовывают террористов. Уже было ликвидировано более 10 террористов, еще 20 человек были задержаны.

В ответ на действия Палестины премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что контртеррористическая операция в Дженине будет продолжаться до тех пор, пока все ее задачи не будут выполнены.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по объектам в Дженине, где, по информации израильской армии, располагались террористические группировки.