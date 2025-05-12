Палестинские активисты подали в суд на правительство Британии

Палестинская правозащитная организация Al-Haq подала иск в Высокий суд Лондона против Министерства бизнеса и торговли Великобритании. Причиной иска стали поставки британской стороной в Израиль ключевых компонентов для истребителей F-35, о чем сообщило издание Financial Times.

Газета напоминает, что в сентябре прошлого года лейбористское правительство приостановило действие ряда экспортных лицензий на оружие, предназначенное для Израиля и используемое в операциях в секторе Газа.

Это произошло после того, как британская проверка выявила потенциальные нарушения международного гуманитарного права со стороны Израиля. Однако это ограничение не коснулось компонентов, поставляемых через США для израильских F-35.

Истцы утверждают, что такое решение противоречит международным правовым обязательствам Великобритании, в том числе обязательству предотвращать геноцид.

По их мнению, британское правительство «продолжает разрешать экспорт деталей для истребителей F-35, чье использование привело к масштабным разрушениям в секторе Газа», как указано в судебных документах.

Представители ответчика, в свою очередь, утверждают, что у Лондона были «убедительные основания» для продолжения поставок данных деталей. Они считают, что приостановка экспорта таких компонентов может негативно отразиться на международной безопасности, включая безопасность НАТО.

Британские власти пришли к выводу, что приостановка поставок важных компонентов в глобальном пуле деталей может нанести ущерб обслуживанию и эксплуатации F-35 в других странах, как говорится в публикации.

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