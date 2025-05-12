Глава МИД Британии обсудит Украину с европейскими партнерами

Издание The Standard, ссылаясь на источники в британском МИДе, сообщило , что глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Лэмми намерен обсудить ситуацию на Украине с коллегами из государств, входящих в состав Европейского союза.

Предполагается, что в переговорах примут участие представители ключевых европейских держав, таких как Франция, Италия, Германия, Испания и Польша.

Решение о проведении встречи было принято после того, как президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к проведению прямых переговоров с российской стороной на территории Турции.

По информации, предоставленной представителями британского Министерства иностранных дел, в ходе встречи группы «Веймар+» Лэмми планирует анонсировать введение дополнительных ограничительных мер в отношении лиц и организаций, оказывающих поддержку Москве.

Это заявление последует за предупреждением премьер-министра Великобритании Кира Стармера об ужесточении санкционного режима в случае, если Россия откажется от перемирия.

Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить с правительством Турции переговоры по Украине.