Памфилова обозвала японцев «холопами» за новые санкции Токио в отношении российского ЦИК

Накануне стало известно, что власти Японии из-за ситуации на Украине включили в свой санкционный список еще 11 российских физических лиц, а также 41 компанию из РФ. При этом, теперь туда попали шесть членов ЦИК, включая секретаря Центризбиркома Наталью Бударину.

«Расцениваю это (введение санкций — прим. ред.) как некий бессмысленный, но уже обязательный ритуал со стороны всех холопов американского диктата. А бессмысленный — поскольку нельзя заморозить то, чего просто не существует — какие счета?» — сказала Памфилова, ее цитирует РИА Новости.

Ранее мы писали, что 14-й пакет санкций ЕС против России может включить в себя таких физических лиц, как артистку Полину Гагарину, трех известных бизнесменов и других персон.