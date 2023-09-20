Памфилова: выборы президента РФ в 2024 году могут пройти в течение нескольких дней

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова допустила, что выборы президента страны в 2024 году могут проходить в течение нескольких дней.

Об этом глава ЦИК рассказала журналистам в среду, 20 сентября, на пресс-конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Система очень динамична, и в зависимости от внешних факторов мы быстро выдвинули предложение и смогли это осуществить», – отметила Памфилова.

Она напомнила, что на такую систему в России перешли «не просто так». Этому поспособствовала пандемия коронавируса.

Согласно избирательному законодательству РФ, выборы главы государства в 2024 году должны пройти 17 марта. Окончательное решение о дате голосования примет Совет Федерации России не раньше, чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до старта выборов.

Действующий президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, ответил на вопрос о планах баллотироваться в президенты РФ. Он заявил, что соответствующее решение будет принято после того, как сама организация выборов будет согласована до конца года.