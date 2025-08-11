Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон пребывают в состоянии отчаяния в преддверии встречи глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Информация о встрече Трампа и Путина на следующей неделе на Аляске произвела эффект разорвавшейся бомбы, написал он.

Европейские союзники Киева во главе с Зеленским находятся в полном тупике и не знают, что делать.

План Макрона и Зеленского провалился, поэтому они мечутся кто куда и пребывают в состоянии растерянности, пояснил Филиппо.

В эфире своего YouTube-канала лидер партии отмечал, что глава киевского режима совместно с европейскими лидерами хочет организовать блок по срыву переговоров Путина и Трампа.

Ранее сообщалось о том, что Макрон на фоне встречи Трампа и Путина второй раз за неделю позвонил Зеленскому.