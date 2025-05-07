Папа римский Франциск резко высказался о гонениях на УПЦ на Украине

Гонения одних христиан на других недопустимы. Так папа римский Франциск ответил на вопрос о своем отношении к гонениям киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Текст неопубликованного при жизни понтифика интервью с ним РИА Новости предоставил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Священники и миряне, заявил папа римский, не должны преследоваться за свои религиозные и даже политические воззрения в любой стране мира.

Также он сказал, что на фоне войны моральные чувства всегда притупляются, сердца ожесточаются, зарождается ненависть, поэтому первоочередной целью должно было прекращение военных действий.

Ранее Трамп заявил, что не имеет отношения к своему изображению в образе папы римского.