Папа Римский осудил акцию протеста с сожжением Корана

Папа Римский Франциск возмутился сожжением Корана перед мечетью в Стокгольме. В интервью Al-Ittihad он осудил эту акцию протеста и заявил, что таким образом выражать свободу нельзя.

28 июня иммигрант из Ирака сжег Коран в столице Швеции. За этим наблюдали и не вмешивались сотрудники полиции.

«Я чувствую гнев и отвращение к этим действиям. К любой книге, которую люди считают священной, нужно относиться с почтением в знак уважения к верующим. Свобода выражения никогда не должна использоваться как предлог для презрения других», – сказал Папа Римский.

Власти Швеции «спокойно» отреагировали на случившееся в Стокгольме, заявив, что таким образом люди могут выражать свободу словам. С осуждением выступили Россия, Ирак, Саудовская Аравия, Турция.

В Ираке после этого прошла массовая акция протеста перед дипломатическом представительством Швеции в Багдаде.

Акция с сожжением Корана в Швеции – не единичная. В январе 2022 года провокаторы также подожгли священную книгу перед посольством Турции. Это стало еще одной причиной, по которой Стамбул отказывается поддержать вступление Швеции в НАТО.