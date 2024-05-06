Папа Римский Франциск поедет на широко разрекламированную Киевом и его западными кураторами так называемую мирную конференцию по Украине, информирует ТАСС со ссылкой на поддерживающего связь с понтификом председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова.

Как рассказал собеседник агентства, глава Католической церкви может появиться на указанном форуме, но исключительно при условии, что туда как положено будет приглашена делегация из России.

«Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия», — сказал Севастьянов.

Ранее стало известно, что президент Швейцарии Виола Амхерд отправила Папе Римскому Франциску приглашение в участии в мирной конференции по Украине.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.