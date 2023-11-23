Папа римский пригласил патриарха Московского Кирилла встретиться в ОАЭ

Папа римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться в конце ноября-начале декабря в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили РИА Новости со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова.

«Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах. Но решение, принять или нет приглашение, стоит за патриархом», – сказал он.

Накануне СМИ сообщили, что папа римский будет участвовать во встрече, посвященной изменению климата. Она будет проходит с 1 по 3 декабря в Абу-Даби.

Впервые патриарх Московской и Всея Руси Кирилл встретился с папой Франциском 12 февраля 2016 года. Тогда их встреча прошла в здании международного аэропорта Гаваны.

Папа римский Франциск – аргентинский религиозный деятель, с 13 марта 2013 года является 266-м Папой Римским. Он стал первым папой из Латинской Америки и первым представителем общества иезуитов, выбранным на этот пост. Папа Франциск известен своими позициями в социальных вопросах, вниманием к простым людям и упором на экологические проблемы.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) – российский духовный лидер. С 1 февраля 2009 года является патриархом Московским и всея Руси, главой Русской православной церкви (РПЦ). Он стал 16-м патриархом России.

Патриарх Кирилл активно участвует в религиозной жизни России и мировом православии. Он также известен своими позициями по социальным и моральным вопросам, а также по вопросам взаимоотношений церкви и государства. Патриарх Кирилл является сторонником традиционных ценностей и часто высказывается по вопросам семьи, морали и образования.

Его святейшество Кирилл также принимает активное участие в диалоге между различными религиозными традициями и общественными институтам