Папа Римский снова призвал Украину и Израиль приступить к переговорам

Папа Римский Франциск снова призвал стороны украинского и ближневосточного конфликта приступить к мирным переговорам. Его слова передает издание Vatican News .

В своем обращении Франциск напомнил о том, что «война – это всегда поражение» и находясь в вооруженном конфликте, государство не может продвигаться вперед. Он призвал мировое сообщество прилагать все возможные усилия для того, чтобы организовать сторонам конфликта мирные переговоры и прекратить войны.

«Молимся за это», — заключил Папа.

После первого призыва к переговорам и прекращению огня со стороны главы Ватикана, представители украинского МИД вызвали к себе ватиканского коллегу Висвальдаса Кульбокаса. Известно, что украинские дипломаты заявили Кульбокасу о разочаровании Киева словами понтифика.

Ранее Франциск поздравил российского президента Владимира Путина с переизбранием.