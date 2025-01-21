Папа Римский впервые выбрал женщину на пост губернатора Ватикана
Vatican News: губернатором Ватикана впервые в истории станет женщина
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Впервые в истории женщину назначат на пост губернатора Ватикана. Папа Римский Франциск выбрал монахиню Раффаэлу Петрини для этой роли, и она начнет выполнять свои обязанности в марте. Об этом сообщил портал Vatican News.
С 2021 года Раффаэла занимает должность генерального секретаря губернаторства Ватикана. В начале января папа Римский также назначил монахиню Симу Брамбиллу на пост руководителя департамента, ответственного за религиозные ордена Католической церкви.
Эта перемена стала исторической, так как она первой в Ватикане возглавила одно из ведомств, открыв новые горизонты для женщин в церковной иерархии.
Ранее сообщалось, что Папа Римский возвел в дворянское звание семью председателя ВСС Севастьянова.