Папа Римский впервые выбрал женщину на пост губернатора Ватикана

Впервые в истории женщину назначат на пост губернатора Ватикана. Папа Римский Франциск выбрал монахиню Раффаэлу Петрини для этой роли, и она начнет выполнять свои обязанности в марте. Об этом сообщил портал Vatican News.

С 2021 года Раффаэла занимает должность генерального секретаря губернаторства Ватикана. В начале января папа Римский также назначил монахиню Симу Брамбиллу на пост руководителя департамента, ответственного за религиозные ордена Католической церкви.

Эта перемена стала исторической, так как она первой в Ватикане возглавила одно из ведомств, открыв новые горизонты для женщин в церковной иерархии.

Ранее сообщалось, что Папа Римский возвел в дворянское звание семью председателя ВСС Севастьянова.