Папа Римский вознес в дворянское сословие староверов из России

Папа Римский Франциск в честь 25-летнего юбилея вознес в дворянское сословие председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова и его супругу, оперную певицу Светлану Касьян. Об этом Севастьянов сообщил РИА Новости 28 декабря.

Севастьянов отметил, что это звание является наследственным, что подразумевает, что в будущем их потомки также будут носить этот титул.

В свидетельстве, выданном папой Франциском и переданном Севастьяновым РИА Новости, указано, что данное признание приурочено к Юбилейному году, который Римско-католическая церковь объявила на 2025 год.

Ранее сообщалось, что Папа Римский назвал украинцев и русских «братьями и кузенами».