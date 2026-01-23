«Слова причинили боль»: губернатор Середюк удалил видео, где обвинил матерей в гибели младенцев в Новокузнецке

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк оказался в центре скандала после своих заявлений о трагедии в новокузнецком роддоме, где в январе погибли девять младенцев. На видео, опубликованном в телеграм-канале, он допустил резкие формулировки в адрес матерей.

Чиновник заявил, что матери не наблюдались у врача в период беременности, а некоторые из них поступили в роддом в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре губернатор удалил и видео, и публикацию о прямой линии. Он объяснил, что формулировки могли быть восприняты неправильно и причинили боль семьям, потерявшим детей. Середюк выразил сожаление по этому поводу.

Однако реакция на его слова не заставила себя ждать. Председатель комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина потребовала отставки губернатора. По ее мнению, власть, которая обвиняет пострадавших, теряет моральное право управлять регионом.

Напомним, что по факту гибели детей Следственный комитет России (СКР) завел уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. Главного врача роддома Виталия Хераскова отправили под домашний арест.

