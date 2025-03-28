Париж и Лондон не смогли убедить европейских союзников отправить войска на Украину

Совместная кампания Великобритании и Франции по убеждению других европейских союзников отправить войска на Украину для обеспечения мирного соглашения провалилась, при этом США отвергли план Европы. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Больше всего Европу волнует вопрос о том, будет ли Вашингтон способствовать поддержке европейского развертывания, отмечает издание.

Но пока США не озвучили никаких обязательств, а некоторые американские чиновники отвергли разработанный Европой план, пишет WSJ.

Ранее сообщалось о том, что Макрон пообещал Зеленскому поставить истребители Mirage.