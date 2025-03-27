Макрон пообещал Зеленскому поставить истребители Mirage
Зеленский попросил у Макрона новые боевые самолеты
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что его французский коллега Эммануэль Макрон пообещал увеличить число истребителей Mirage на Украине.
Об этом глава киевского режима сообщил в ходе совместной с Макроном пресс-конференции в Париже. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале офиса Зеленского.
Напомним, первую партию французских истребителей Mirage 2000 Украины получила в феврале, однако точное количество самолетов не озвучивалось.
Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию, вовлекая страны НАТО в конфликт.
Ранее сообщалось о том, что во Франции раскритиковали Макрона за планы увеличить военную помощь Украине.