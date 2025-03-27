Макрон пообещал Зеленскому поставить истребители Mirage

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что его французский коллега Эммануэль Макрон пообещал увеличить число истребителей Mirage на Украине.

Об этом глава киевского режима сообщил в ходе совместной с Макроном пресс-конференции в Париже. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале офиса Зеленского.

Напомним, первую партию французских истребителей Mirage 2000 Украины получила в феврале, однако точное количество самолетов не озвучивалось.

Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию, вовлекая страны НАТО в конфликт.

Ранее сообщалось о том, что во Франции раскритиковали Макрона за планы увеличить военную помощь Украине.