Париж не извинился за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию Макрона

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Франция не принесла извинений за недопуск представителей российских СМИ на пресс-конференцию президента страны Эммануэля Макрона.

Об этом представитель ведомства сообщила на брифинге в среду, 13 сентября. Ее слова приводят РИА Новости.

Во время саммита G20 корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустила охрана французского лидера. Им сказали, что все места в зале заполнены, поэтому вход закрыт.

«Нет, они не принесли извинений», – сказала Захарова.

Она также отметила, что такой инцидент можно было бы назвать случайностью, однако такие случаи – не первые. Захарова подчеркнула, что во Франции продолжаются издевательства над журналистами из России.

Комментируя этот инцидент, журналистка Надольская заявила, что перед входом ее бейдж и бейджи ее коллег рассматривали очень внимательно. Она также отметила, что на пресс-конференцию Макрона пропустили представителей СМИ других стран, но только не России.