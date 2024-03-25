Париж повысил уровень террористической угрозы во Франции до наивысшего

Французское руководство повысило уровень террористической угрозы в стране до самого высокого после того, как в Московской области произошел теракт, и после того, как поступила информация об угрозах терактов на территории Франции. Об этом сообщило издание Figaro со ссылкой на слова французского премьера Габриэля Атталя после проведенного накануне заседания совета по обороне.

Журналисты сообщили о том, что французское руководство повысило уровень террористической угрозы до отметки «чрезвычайной угрозы терактов». Отмечается, что сделано это было на фоне недавнего теракта в российской столице и поступающих в сторону Франции угроз.

Ранее информационное агентство AFP сообщило о том, что президент Франции Эммануэль Макрон созвал заседание совета по обороне после террористического акта в «Крокус Сити Холле».