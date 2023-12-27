Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче РФ госдачи «Пицунда»

Парламент Абхазии в среду, 27 декабря, одобрил соглашение о передаче государственной дачи «Пицунда» в собственность России. Об этом сообщило агентство ТАСС , ссылаясь на спикера парламента Лаши Ашуба.

Политик объявил об этом в ходе выступления перед участниками акции протеста, которая продолжается несколько дней возле здания парламента республики.

«Мы приняли три соответствующих закона и на внеочередной сессии с участием 28 депутатов из 35 ратифицировали соглашение по госдаче «Пицунда» 26 голосами «за» в первом, втором и третьем окончательном чтении», – сообщил Ашуба.

Оппозиция в Абхазии высказалась против ратификации соглашения без внесения в него изменений. Общественность была возмущена положением, касающимся координат, указанных в документе, а также возможностью передачи объекта третьим лицам в случае расторжения соглашения.

Государственная дача, расположенная в городе в Абхазии в Гагрском районе и занимающая более 180 гектаров, долгое время находилась в аренде у России согласно соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны РФ, подписанного в 1995 году.

В январе 2022 года стороны заключили новое соглашение, определяющее право передачи объекта в собственность России и условия его использования. Оппозиционные представители высказали протест, считая, что данное соглашение противоречит конституции Абхазии.

В сентябре 2022 года президент Абхазии Аслан Бжания выступил в поддержку передачи государственной дачи «Пицунда» в собственность России.

Ранее посол России в республике Михаил Шургалин заявил в интервью РИА Новости, что затягивание процесса передачи объекта в собственность РФ затрудняет реализацию планов по строительству различной инфраструктуры на территории республики. Шургалин также заверил, что государственная дача не будет приватизирована или передана кому-либо.