Парламент Венгрии выступает против участия Украины в НАТО

Лидер правой венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что венгерский парламент выступает против членства Украины в НАТО. В интервью РИА Новости политик заявил, что парламент наложил бы вето на вступление страны в альянс.

Тороцкаи отметил, что на прошедшем саммите НАТО наблюдался «военный психоз» и антироссийские настроения.

«Некоторые из них (прим. – стран ЕС) немедленно приняли бы Украину в НАТО, но это было бы сумасшествием, это привело бы к мировой войне, уничтожающей бы весь мир. Этого надо не допустить, но я уверен, что на вступление Украины в НАТО венгерский парламент наложил бы вето», – считает Тороцкаи.

Он подчеркнул, что санкционная политика в отношении России подталкивает мир к обострению конфликта. По мнению Тороцкаи, ограничения, которые страны Европы вводят против РФ, негативно отражаются на европейской экономике.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО 30 сентября 2022 года. На саммите Североатлантического альянса, который прошел в Вильнюсе с 11 по 12 июля, страны-участницы блока не пригласили Киев в НАТО, но пообещали продолжить оказывать поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидал официального приглашения, но итоги саммита оценил положительно. Украинский лидер выразил уверенность в дальнейшем решении вопроса интеграции в НАТО.

Ранее лидеры государств, являющихся членами альянса, заявили, что Украине необходимо выполнить ряд требований для вступления в блок.