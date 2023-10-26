Парламент Венгрии заблокировал голосование по заявке Швеции в НАТО

Как сообщает информационное агентство Associated Press, инициатором блокирования любого обсуждения по указанному вопросу в венгерском парламенте выступила правящая партия «Фидес», поддерживающая политический курс премьера Виктора Орбана.

Таким образом, стремление Швеции вступить в НАТО, по сути, отсрочено на неопределенный срок, отметила в беседе с журналистами агентства депутат от венгерской оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Агнес Вадай.

«Инициативу о вступлении Швеции в НАТО заблокировала правящая партия „Фидес“, имеющая абсолютное большинство в парламенте. Ее лидером является премьер-министр Виктор Орбан. Партия утверждает, что шведские политики говорили „вопиющую ложь“ о состоянии демократии в Венгрии», — пояснила Вадай.

Напомним, Венгрия, наравне с Турцией, является противником вступления Швеции в альянс. Причиной тому постоянная критика со стороны Стокгольма проводимого премьером страны Виктором Орбаном самостоятельного внешнеполитического курса.