Парламентарии поделились своими планами на летний отпуск

Сегодня прошло последнее заседание весенней сессии нижней палаты парламента, и депутаты уходят в отпуск. Они поделились своими планами на лето. Об этом сообщает Life.ru .

Так, Анатолий Вассерман продолжит вести свои передачи на телевидении и радио.

Глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев планирует посетить пасеку Башкирии, а руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что перед сентябрьскими выборами у него никакой политической передышки не планируется.

Депутат Светлана Журова сообщила, что желает пойти в поход, приобретя палатку, рюкзак и необходимое обмундирование.