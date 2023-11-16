Паромная переправа в Керчи возобновила работу

Паромная переправа в Керчи восстановила работу, говорится в сообщении министра транспорта Республики Крым Николая Лукашенко, которое он опубликовал в соцсетях.

Ранее движение наводного транспорта была приостановлена вечером, 15 ноября.

«07:15. Работа Керченской паромной переправы возобновлена», – написал Лукашевич.

15 ноября в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Как сообщало Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером в среду и в течение четверга на реках полуострова ожидаются подъемы уровней воды.

Кроме того, в Крыму третьи сутки продолжаются дожди. Также МЧС предупредило жителей полуострова об усилении ветра. В ведомстве уточнили, что есть риски возникновения чрезвычайных происшествий в акваториях Черного моря и Азовского, а также в районе Керченского пролива.

Керченская паромная переправа работает круглосуточно, однако она может временно не функционировать из-за погодных условий.