Партия Ле Пен «Национальное объединение» вышла в лидеры по итогам первого тура выборов во Франции

Партия «Национальное объединение», набрав более трети голосов, вышла в лидеры в первом туре выборов в парламент Франции. Об этом сообщает пресс-служб а МВД страны.

Уточняется, что на втором месте согласно предварительным итогам голосования находится коалиция левых «Новый народный фронт», набрав почти 30% голосов, а коалиция действующего президента Франции заняла лишь третью строчку, набрав чуть более 20% голосов.

Напомним, что сегодня во Франции прошел первый тур выборов в Нацассамблею страны. В голосовании приняли участи почти 60% граждан страны

Французский лидер Эммануэль Макрон также проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента вместе со своей женой Брижит на избирательном участке.

Ранее сообщалось, что в начале месяца президент Франции сообщил о роспуске Национальной ассамблеи и о проведении досрочных выборов.