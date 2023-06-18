Партия «Новые люди» выдвинула Даванкова кандидатом в мэры Москвы

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков выдвинут партией «Новы люди» кандидатом на выборах главы столицы. Такое решение принято на конференции московского отделения партии.

Ранее Даванков говорил, что в основе его предвыборной программы будет курс на равномерное развитие города.

Также он собирается запустить проект «Миллион айтишниц», на котором девушек будут бесплатно обучать основам профессии.

В июне политик выступил с предложением отменить в школах домашние задания. Он сказал, что с такой просьбой к нему обратился сын, когда узнал, что отец занимается законотворческой деятельностью.