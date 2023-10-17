Партия PiS Качиньского выиграла выборы в Польше без права формировать правительство

Правящая в Польше консервативная партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) выиграла на парламентских выборах, набрав по итогам обработки бюллетеней 35,38% голосов. Партия не получила право формировать правительство.

Явка на парламентские выборы, которые начались 15 октября, составила 72%. В них, помимо правящей восемь лет партии (PiS), участвовали оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые», чей совокупный результат позволяет им претендовать на формирование правящей коалиции.

В Конституции Польши говорится, что новый Сейм (нижняя палата парламента) должен устроить первое заседание после выборов не позднее 14 ноября. По его итогам в отставку должен быть отправлен премьер-министр республики Матеуш Моравецкий вместе с правительством. После этого в течение двух недель президент страны должен назначить нового премьера и кабмин после консультации с политиками.