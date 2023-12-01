Нидерландская правая «Партия свободы» (PVV) под руководством политика Герта Вилдерса, выступающая за отмену санкций против РФ, одержала победу на парламентских выборах страны. Об этом свидетельствуют итоговые результаты голосования, которые были опубликованы в пятницу, 1 декабря, избиркомом.

22 ноября в Нидерландах состоялись досрочные выборы в местный парламент. В них участвовали 26 партий.

По информации главы нидерландского избиркома Вима Кайкена, «Партия свободы» получила 37 мест в парламенте. Таким образом, она стала крупнейшей в Палате представителей.

PVV – правопопулистская и национал-либеральная политическая партия в Нидерландах, которая придерживается либеральных взглядов относительно экономических вопросов. Она была основана депутатом Палаты представителей Вилдерсом после его выхода из либеральной «Народной партии за свободу и демократию». PVV была основана в феврале 2006 года.

Сам Вилдерс известен своей критической политикой в отношении мигрантов, ислама и мультикультурного общества. Сторонники PVV выступают за выход Нидерландов из ЕС, отказ от евро и возврат национальной валюты.

Также PVV выступает против введения санкций в отношении России и запрет на поставку оружия Украине. Вилдерса был одним из депутатов, отказавшихся присутствовать в Палате представителей Нидерландов во время выступления украинского президента Владимира Зеленского.

В октябре на выборах в Словакии победила популистская «Социал-демократическая партия», которую возглавляет экс-премьер-министр страны Роберт Фицо. Ранее он обещал прекратить оказание военной помощи Киеву, а также выступал за отмену санкций в отношении РФ.