Партию «Шор» в Молдавии признали вне закона
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Конституционный суд Молдавии признал политическую партию в республике незаконной. Об это в понедельник, 19 июня, объявил судья Николай Рошка. Его слова приводит РИА Новости.
Адвокат, представляющий интересы партии, сообщил, что данное решение будет оспариваться.
«Конституционный суд Молдавии постановил признать незаконной партию «Шор» На момент оглашения настоящего решения политическая партия «Шор» считается распущенной», – сказал Рошка.
Как отметили РИА Новости, заседание суда проходило во время акций протеста в Молдавии. Оппозиционеры поддерживали «Шор», в руках держали антиправительственные плакаты. Протестующие назвали Конституционный суд страны марионеткой властей и призвали вынести справедливое решение относительно партии.
Политическая партия «Шор» была основана 13 июня 1998 года. До октября 2016 года она была Общественно-политическим движением «Равноправие».
В начале мая в Кишинева снова задержали вице-председателя партии «Шор», депутата парламента Марину Таубер. Ее отправили в СИЗО национального антикоррупционного центра страны.
Приверженцы партии «Шор» и ее лидеры регулярно проводили в Молдавии акции протеста, выступая против президента республики Майи Санду и ее политики. Исполнительный секретарь партии и экс-президент государства Игорь Додон регулярно подвергался политическому преследованию. Попытку ликвидировать «Шор» он называл опасным прецедентом.
Правящей партией в Молдавии является «Европейская социал-демократическая партия», которая была основана в 1997 году.