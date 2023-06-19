Партию «Шор» в Молдавии признали вне закона

Конституционный суд Молдавии признал политическую партию в республике незаконной. Об это в понедельник, 19 июня, объявил судья Николай Рошка. Его слова приводит РИА Новости .

Адвокат, представляющий интересы партии, сообщил, что данное решение будет оспариваться.

«Конституционный суд Молдавии постановил признать незаконной партию «Шор» На момент оглашения настоящего решения политическая партия «Шор» считается распущенной», – сказал Рошка.

Как отметили РИА Новости, заседание суда проходило во время акций протеста в Молдавии. Оппозиционеры поддерживали «Шор», в руках держали антиправительственные плакаты. Протестующие назвали Конституционный суд страны марионеткой властей и призвали вынести справедливое решение относительно партии.

Политическая партия «Шор» была основана 13 июня 1998 года. До октября 2016 года она была Общественно-политическим движением «Равноправие».

В начале мая в Кишинева снова задержали вице-председателя партии «Шор», депутата парламента Марину Таубер. Ее отправили в СИЗО национального антикоррупционного центра страны.

Приверженцы партии «Шор» и ее лидеры регулярно проводили в Молдавии акции протеста, выступая против президента республики Майи Санду и ее политики. Исполнительный секретарь партии и экс-президент государства Игорь Додон регулярно подвергался политическому преследованию. Попытку ликвидировать «Шор» он называл опасным прецедентом.

Правящей партией в Молдавии является «Европейская социал-демократическая партия», которая была основана в 1997 году.