ПАСЕ обратилась к МОК с требованием отстранить россиян от олимпиады в следующем году

По мнению Парламентской ассамблеи Совета Европы, участие российских спортсменов может быть использовано в РФ в пропагандистских целях.

Эта организация настаивает, что вдобавок к этому необходимо ввести такие же меры против граждан из Белоруссии.

«Ассамблея считает, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в нынешних условиях немыслимо», - говорится в резолюции, которая была принята и опубликована на сайте данной организации.

Еще одним поводом для отстранения россиян и белорусов ПАСЕ видит то, что при их участии от состязаний откажутся представители Украины, а, возможно, вдобавок и других стран.