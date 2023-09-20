Пашинин заявил, что Еревану непонятны пункты о «выводе армянских ВС» из Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван принял к сведению заявления Баку по Нагорному Карабаху, однако не понял пункты о «выводе армянских ВС» из региона.

Об этом армянский лидер сообщил в своем видеообращении, распространенном в среду, 20 августа.

«Из официальных информационных страниц Нагорного Карабаха мы узнали, что власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российского миротворческого контингента о прекращении огня. Мы ознакомились с текстом. В формировании этого текста Республика Армения никак не участвовала и не была стороной обсуждений», – отметил Пашинян.

20 сентября Министерство обороны России сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале наземной операции в Карабахе, целью которой является ликвидация пунктов ВС Армении в регионе. В оборонном ведомстве отметили, что мирный народ и объекты инфраструктуры не будут затронуты операцией. Баку сообщило, что условие мира заключается в полном выводе армянских войск из Нагорного Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте.

Ереван в свою очередь сообщил, что армянских подразделений в Карабахе нет. На фоне проведения ВС Азербайджана «антитеррористической операции», в столице Армении начались акции протеста. Протестующие требовали отставки Пашиняна с поста премьер-министра страны.

В Карабахе в рамках трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном введен российский миротворческий контингент, целями которого является организация гуманитарного коридора, а также разминирование территорий и контроль над соблюдением режима прекращения огня. Соглашение было подписано в ночь с 9 по 10 ноября.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в базовом лагере российских миротворцев находятся 2261 мирный житель, из них 1049 детей. Пашинян накануне сообщил, что миротворцы в Карабахе не справляются со своими задачами.