Пашинян и Алиев встретятся 5 октября в Гранаде

По словам секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, стороны проведут переговоры в Гранаде. Сам Пашинян отправится в Брюссель для подготовки ко встрече с азербайджанским лидером.

«В Брюсселе 26 сентября запланирована встреча Григоряна с советниками президента Франции, канцлера Германии, главы Евросовета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для подготовки встречи лидеров в Гранаде 5 октября», – следует из сообщения пресс-службы Совбеза Армении.

Отмечается, что в этот день встреча будет пятисторонней. В ней также примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Европейского совета Шарл Мишель.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» по установлению конституционного режима в Нагорном Карабахе. Главная цель этой операции – устранение в регионе пунктов базирования ВС Армении. Эти мероприятия не должны затронуть мирное население Карабаха и инфраструктуру.

21 сентября в азербайджанском Евлахе прошла встреча между представителями Азербайджана и армянским населением Нагорного Карабахе. По данным СМИ, на ней также присутствовал российский миротворец.

В мае Пашинян заявлял, что Ереван готов признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана, но при условии соблюдения прав армянского народа. 17 сентября премьер-министр Армении опроверг сообщения о заключении мира в Гранаде.