Пашинян не исключил территориальных претензий от Баку после заключения мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что Азербайджан после заключения мира может предъявить территориальные претензии Еревану. Такое опасение политик выразил во время заседания правительства. Его слова приводят РИА Новости.

Пашинян, комментируя интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева, указал на слова азербайджанского коллеги о неопределенности границ. По словам армянского лидера, границы были определены еще Алма-Атинской декларацией в 1991 году о создании СНГ.

Соглашение также было подтверждено на четырехсторонней встрече в октябре 2022 года в Праге, где участвовали Пашинян, Алиев, президент Франции Эммунуэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Создается впечатление, что план Азербайджана состоит в следующем: подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном с положениями, оставляющими место для оспаривания границы, зафиксированной Алма-Атинской декларацией, а затем в процессе делимитации и демаркации предъявить территориальные требования Армении», – сказал Алиев.

Пашинян также подтвердил, что Ереван не отходит от своего намерения достичь мир с Баку и признать территориальную целостность Азербайджана. Премьер понадеялся, что Азербайджан подтвердит договоренность.

2 августа Алиев в интервью Euronews заявил, что Баку не имеет территориальных претензий к Еревану касательно Нагорного Карабаха. Азербайджанский лидер заявил, что обеспечит безопасность армянскому народу, который проживает на этой территории. Он призвал их присоединиться к азербайджанскому обществу.

Вместе с тем Алиев заявил, что между Баку и Ереваном до сих пор происходят недопонимания.

Нагорный Карабах расположен в Закавказье. На территории находится непризнанная Нагорно-Карабахская республика, вокруг которой уже несколько лет ведутся споры между Армений и Азербайджаном. Лачинский коридор является единственной дорогой, связывающей республику с Арменией. На ней установлен азербайджанский КПП.

В ноябре 2020 года между лидерами России, Армении и Азербайджана был подписан договор о прекращении огня. С этого времени в Нагорном Карабахе находится миротворческий контингент, который следит за выполнением трехсторонних договоренностей о прекращении огня. Несмотря на это, в республике фиксируют работу артиллерии.