Пашинян объявил о ратификации Римского статута Международного Уголовного Суда

Премьер-министр подчеркнул, что решение о ратификации Римского статута МУС было принято в интересах мировой справедливости и не имеет прямой связи с армяно-российскими отношениями. Об этом пишет РИА Новости.

Римский статут МУС представляет собой ключевой механизм для расследования и привлечения к ответственности лиц, совершивших тяжкие международные преступления, такие как военные преступления и геноцид. Ратификация статута обязывает государство сотрудничать с МУС и соблюдать его нормы и принципы.

Напомним, что ранее данный орган выдал политическое решение на арест президента России Владимира Путина.