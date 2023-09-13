Пашинян объявил о ратификации Римского статута Международного Уголовного Суда
Фото: [©РИА Новости/Асатур Есаянц]
Cегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о решении ратифицировать Римский статут Международного Уголовного Суда (МУС).
Премьер-министр подчеркнул, что решение о ратификации Римского статута МУС было принято в интересах мировой справедливости и не имеет прямой связи с армяно-российскими отношениями. Об этом пишет РИА Новости.
Римский статут МУС представляет собой ключевой механизм для расследования и привлечения к ответственности лиц, совершивших тяжкие международные преступления, такие как военные преступления и геноцид. Ратификация статута обязывает государство сотрудничать с МУС и соблюдать его нормы и принципы.
Напомним, что ранее данный орган выдал политическое решение на арест президента России Владимира Путина.