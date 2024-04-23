Пашинян отказался начинать войну с Алиевым за Карабах

У Армении официально нет каких-либо вооруженных амбиций за пределами своих международно признанных границ, включая Нагорный Карабах. Об этом в интервью британским журналистам заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Напомним, на минувших выходных стало известно, что Россия начала вывод своего миротворческого контингента в территории Нагорного Карабаха.

«Я сказал, что Республика Армения не имеет никаких амбиций за пределами ее международно признанных границ. И мы надеемся, что в процессе демаркации территориальная целостность Республики Армения будет восстановлена», — заявление Пашиняна было показано на Общественном ТВ Армении.

Ранее Пашинян заявил, что ОДКБ не является надежной организацией, а Армения якобы состоит в организации по неизвестной ему причине.

По словам премьера, Армения оказалась в Организации Договора о коллективной безопасности после распада СССР. Целью участия в этом союзе является обеспечение биологической, военной, социальной и иной безопасности. Армения полагалась на ОДКБ во время удержания Нагорного Карабаха, который по итогу вынужденно перешел Азербайджану.