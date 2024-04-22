Пашинян не смог ответить, почему Армения осталась в «ненадежной» ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ не является надежной организацией, а Республика состоит в ней по неизвестной ему причине. Об этом пишет ТАСС.

Армения оказалась в Организации Договора о коллективной безопасности после распада СССР. Целью участия в этом союзе является обеспечение биологической, военной, социальной и иной безопасности. Армения полагалась на ОДКБ во время удержания Нагорного Карабаха, который по итогу вынужденно перешел Азербайджану.

«Если мы опираемся на организацию, на которую не стоит полагаться, то не только мы, но и другие не могут полагаться на нее. Это основано на реакции организации и заявлений сделанными некоторыми странами — участниками ОДКБ. Армянское общество спрашивает нас, почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ. И если честно, у меня нет ответа на этот вопрос», — сказал недавно об участии Армении в организации Никол Пашинян.

Армянское сообщество вряд ли перестанет задаваться вопросом об участии в ОДКБ. Как ранее заявлял Пашинян, участие Республики в организации было заморожено, но без приостановки членства. Дмитрий Песков комментировал ситуацию.

Недавно стало известно, что российские миротворцы покинули Нагорный Карабах. Это подтвердили в Кремле.